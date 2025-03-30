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Artvin'de Çığ Düşmesi Yola Engel Oldu

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Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 6 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Olay anı, bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Artvin'in çığ düşmesi anı kamerada

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camili bölgesinde, meydana gelen çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Olay anı, bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre arefe günü meydana gelen çığ Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunda meydana geldi.

Kış yoğun geçtiği, bölgede meydana gelen çığ görüntüsü bu kez kameraya yansıdı. Yamaçtan kopan kar kütleleri bölge buluna ve 6 köyün ulaşımını sağlayan yolu ulaşıma kapattı.

Yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için ekipler çalışmalara başladı.

Artvin'de Çığ Düşmesi Yola Engel Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN DEMİR - 3.Sayfa
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