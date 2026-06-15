Artvin'de dereye düşen aracı sudan çıkartmak ve baba ile oğlunu bulmak için çalışmalar sürüyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde içinde baba ile oğlunun bulunduğu otomobilin Şavşat Deresi'ne düşmesi sonucu araçta bulunanları bulmak ve aracı dereden çıkartmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Alının bilgiye göre, Ardahan'a arı kovanlarını götüren Selahaddin Kaya ile Mecit Kaya isimli baba ve oğlunun içinde bulunduğu araç, bugün sabaha karşı Artvin-Şavşat Devlet Karayolunda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şavşat Deresi'ne düştü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde araca ulaşılırken, şahısların araç içerisinde olup olmadığı veya su ile beraber sürüklenip sürüklenmediği konusunda bir emareye ulaşılamadı. Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Bölgede bir iş makinesi ile aracı sudan çıkartmak için çalışma sürerken, araçtaki iki kişi ise dalgıçlar tarafından dere içinde aranıyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı