Haberler

Artvin'de dereye düşen aracı sudan çıkartmak ve baba ile oğlunu bulmak için çalışmalar sürüyor

Artvin'de dereye düşen aracı sudan çıkartmak ve baba ile oğlunu bulmak için çalışmalar sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesinde baba ve oğlunun içinde bulunduğu otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şavşat Deresi'ne düştü. AFAD, dalgıç ve sağlık ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde içinde baba ile oğlunun bulunduğu otomobilin Şavşat Deresi'ne düşmesi sonucu araçta bulunanları bulmak ve aracı dereden çıkartmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Alının bilgiye göre, Ardahan'a arı kovanlarını götüren Selahaddin Kaya ile Mecit Kaya isimli baba ve oğlunun içinde bulunduğu araç, bugün sabaha karşı Artvin-Şavşat Devlet Karayolunda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şavşat Deresi'ne düştü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde araca ulaşılırken, şahısların araç içerisinde olup olmadığı veya su ile beraber sürüklenip sürüklenmediği konusunda bir emareye ulaşılamadı. Aracın bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Bölgede bir iş makinesi ile aracı sudan çıkartmak için çalışma sürerken, araçtaki iki kişi ise dalgıçlar tarafından dere içinde aranıyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı

Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor: Yurt dışından büyük talep var

Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor
Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi! İran'dan İsrail'e sert uyarı

Korkulan oldu! Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi
Endonezya'da kaza geçiren Türk vatandaşı Adana'ya getirildi

Endonezya'da kaza geçirdi! Hava ambulansla Türkiye'ye getirildi
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti