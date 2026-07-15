Yavru ayıların sevimli halleri dron kamerasında

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yiyecek aramak için köy yakınlarına inen anne boz ayı ve iki yavrusu dronla görüntülendi. Yavruların oyun oynar gibi sergilediği hareketler izleyenleri gülümsetti.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriye Köyünde yiyecek arayışıyla köy yakınlarına kadar inen anne boz ayı ve iki yavrusu dron kamerasına yansıdı. O anlar köy sakini Ömer Faruk Erer tarafından dronla kaydedilerek görüntülendi.

Görüntülerde anne boz ayının iki yavrusuyla birlikte köy çevresinde yiyecek aradığı görüldü. Bir süre köy yakınlarında dolaşan anne ayının sık sık çevreyi kontrol ederek ilerlediği, yavrularının ise zaman zaman birbirleriyle oynarcasına hareket ettiği anlar kameralara yansıdı.

Bir süre bölgede kalan boz ayı ailesi, daha sonra anne ayının önderliğinde yeniden ormanlık alana yönelerek gözden kayboldu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı