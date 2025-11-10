Artvin'de Ağaç Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Artvin'in Borçka ilçesinde ağaç kesim çalışması sırasında üzerine ağaç devrilen 42 yaşındaki Musa Çil, olay yerinde hayatını kaybetti. Cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.
Artvin'in Borçka ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen olayda üzerine ağaç devrilen bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Borçka ilçesinin Balcı köyü ormanlık alanında ağaç kesim çalışması yapan 42 yaşındaki Musa Çil'in üzerine ağaç devrildi. Çil, üzerine devrilen ağaç nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çil'in cansız bedeni Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ARTVİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa