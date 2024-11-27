Artvin-Borçka Karayolu Heyelan Nedeniyle Kapandı
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan sonucunda, yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası karayoluna düşerek ulaşımı engelledi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu açmak için çalışmalara başladı.
Artvin'in Borçka ilçesi Ormanlı köyü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan dev kaya parçasının karayoluna düşmesi sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay, akşam saatlerinde kaya Ormanlı köyü girişinde meydana geldi. Heyelan nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bölgeye ekipler sevk edildi. Karayolları ekipleri, kaya parçasının yoldan kaldırılması ve ulaşıma yeniden açılması için çalışma başlattı. - ARTVİN