Artvin - Ardahan Sahara Geçidi'nde Mayıs ayında kar yağışı - Haberler

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Artvin - Ardahan Sahara Geçidi'nde Mayıs ayında kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Artvin-Ardahan karayolu Sahara Geçidi'nde Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.

Artvin-Ardahan karayolu Sahara Geçidi'nde Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Karayolunun karla kaplanması ve görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Artvin-Ardahan karayolu 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi'nde Mayıs ayında kar etkili oldu. Karayolunun beyaz örtüyle kaplanmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı.

Şavşat'tan Ardahan'a giden Halil Altun, yolda ilerlemekte güçlük çekerken o anları kayıt altına alarak bölgeyi kullanacak sürücüleri uyardı. Karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek kar küreme çalışmaları başlattı. Jandarma ekipleri ulaşımı kontrolü sağlanması için bölgeye sevk edildi.

(Ömer Faruk Duman - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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