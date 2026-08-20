Arsuz'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastanede tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza; Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı vatandaşlar ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı