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Arsuz’da tır yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Arsuz’da tır yangını kısa sürede kontrol altına alındı
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde tırda çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tırda çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Karahüseyinli Mahallesi'nde meydana geldi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yangında tır zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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