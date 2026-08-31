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Arsuz'da Otluk ve Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

Arsuz'da Otluk ve Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde otluk ve çöplük alanda çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, bölgede soğutma çalışması yapıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın boyutu araştırılıyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otluk ve çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümesi önlendi.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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