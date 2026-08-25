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Arsuz'da Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

Arsuz'da Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Arpaçiftlik Mahallesi'ndeki çöplük alanında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlı müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve büyümesini önledi. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Arsuz ilçesi Arpaçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümesi önlendi.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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