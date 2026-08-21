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Arsuz’da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Arsuz’da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaşanan trafik kazasında ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşanan trafik kazasında ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ağaca çarptı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralının sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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