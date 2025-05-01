İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın

Taksim Anıtı'na çelenk bırakan DİSK'in bir çağrısı var
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

ABD'den benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız

Arpaçay'da Silah Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

Arpaçay'da Silah Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Arpaçay'da jandarma ekiplerince 4 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yasadışı silah ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik, Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Arpaçay'da 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü, 43 tabanca fişeği, 5 av tüfeği ve 65 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olay ilgili olarak şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şüpheli 3 kişiye 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında toplamda 32 bin 655 TL idari para cezası kesildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.