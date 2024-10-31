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Arpaçay'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Arpaçay'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları ve güvenliği konusunda eğitim vererek, geleceğin sürücülerinin bilinçli olmasının önemini vurguladı.

Arpaçay'da jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi. Eğitim programı, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Atçılar köyü ilkokulu öğrencileri jandarma ekiplerince karşıdan karşıya geçiş, önce yaya uygulaması, trafik levhaları ve anlamları, okul servis aracı biniş-iniş kuralları ve emniyet kemerinin önemi konularında bilgilendirildi.

Jandarma ekipleri, öğrencilere trafik işaretleri, yaya geçitleri ve araçların davranışları hakkında interaktif sunumlar yaptı. Ayrıca, eğitim sonunda yapılan uygulamalarda öğrenciler, bisiklet kullanımı ve yaya güvenliği konularında pratik bilgiler edindi.

Eğitim programı, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, jandarma ekipleri de trafik kurallarının önemine dikkat çekerek, geleceğin sürücülerinin bilinçli olmasının toplum için faydalı olacağını vurguladı. Kars'ta düzenlenen bu tür eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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