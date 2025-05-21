Arpaçay'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Arpaçay'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında yapılan toplantıda, emniyet ve asayiş hizmetleri değerlendirildi. İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Amiri'nin katıldığı toplantıda, 2025'ten bu yana yürütülen güvenlik çalışmalarının başarısı takdir edildi.

Arpaçay'da asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında, kaymakamlık makamında ilçenin emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı "Asayiş Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya; İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ile İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı katıldı.

Kaymakam Akköz, 2025 yılı başından bu yana yürütülen asayiş ve güvenlik uygulamalarındaki başarılı çalışmaları takdir ederek, çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Toplantıda ilçe genelinde alınan tedbirler, yapılan çalışmalar ve 5 aylık veriler değerlendirildi. Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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