Arpaçay'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi
Kaymakamlık Makamı'nda Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında düzenlenen toplantıda, genel asayiş-güvenlik uygulamaları ve kış tedbirleri değerlendirildi.
Arpaçay'da asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi.
Kaymakamlık Makamı'nda Kaymakam Muhammed Burak Akköz Başkanlığı'nda; düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı'nın katıldı.
Toplantıda kolluk kuvvetlerince Arpaçay'da gerçekleştirilen genel asayiş-güvenlik uygulamaları ile kış tedbirleri ve alınacak önlemler değerlendirildi. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa