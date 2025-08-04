Arpaçay'da Asayiş Toplantısı Düzenlendi

Arpaçay'da Asayiş Toplantısı Düzenlendi
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Arpaçay Kaymakamlığında düzenlenen asayiş toplantısına Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlık etti. Toplantıda ilçe güvenliği ve alınan tedbirler konuşuldu.

Arpaçay'da 'Asayiş Toplantısı' düzenlendi.

Her ay düzenli olarak geçekleştirilen asayiş toplantısına Kaymakam Muhammed Burak Akköz, başkanlık etti. Arpaçay Kaymakamlık Makamı'nda düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Arpaçay da huzur ve güvenin sağlanması için jandarma ile polisin mesai mevhumu gözetmeksizin görev yaptığını belirtti.

Toplantıda ilçe ve köylerle ilgili genel asayiş, güvenlik uygulamaları konuşuldu. Alınan tedbirler masaya yatırıldı. Toplantı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Arpaçay'da asayiş toplantılarının her ay rutin olarak yapılacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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