Arnavutluk'ta hükümet karşıtı protestocular ile polis arasında çatışma

Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama hükümetini yolsuzlukla suçlayan binlerce gösterici başkent Tiran'daki Başbakanlık binasına molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, iki taraf arasında 2 saat süren çatışmada sokaklar savaş alanına döndü.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalefetin çağrısıyla Başbakan Edi Rama liderliğindeki hükümete karşı binlerce kişi bir kez daha sokaklara döküldü. Rama hükümetini yolsuzlukla suçlayan göstericiler Başbakanlık binası önünde toplanarak, "Rama, evine dön" ve "Rama" sloganları attı. Muhalefettekili Demokrat Parti lideri Sali Berisha yaptığı konuşmada, "Edi Rama'nın günleri sayılıdır. Arnavutluk'u ülkeyi yoksulluğa ve yolsuzluğa sürükleyen Edi Rama'dan kurtaracağız. Bilsinler ki güneşin arkasına bile gitseler onları bulacağız ve kanunun tüm gücüyle cezalandıracağız" ifadelerini kullandı. Barışçıl başlayan gösteride ilerleyen saatlerde tansiyon yükseldi. Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku'nun karıştığı yolsuzluk iddiaları nedeniyle hükümetin istifasını talep eden göstericiler, Başbakanlık binasına molotofkokteyli ve havai fişek attı, polis ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi. Daha sonra parlamentoya doğru yürüyen göstericiler, çevik kuvvet polisleriyle karşı karşıya geldi. Yerel medyaya gçre parlamento çevresindeki sokaklarda yaklaşık polis ile göstericiler arasında 2 saat süren şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığını, Demokrat Parti ise yaklaşık 40 destekçisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Balluku geçtiğimiz sene görevden uzaklaştırılmıştı

Başbakan Edi Rama'ya en yakın isimler arasında yer alan ve iktidarın en üst düzey isimlerinden olan Balluku aleyhindeki yolsuzluk suçlamaları, ülkede geçtiğimiz yılın son döneminden bu yana siyasette gerilime yol açmıştı. Balluku, büyük altyapı projelerinde bazı özel firmalara imtiyazlar verilerek kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, görevi kötüye kullanma ve yolsuzlukla suçlanıyor.

Balluku, hakkındaki soruşturma kapsamında Yolsuzluk ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Özel Mahkemesi (SPAK) tarafından geçtiğimiz sene Kasım ayında resmen görevinden uzaklaştırılmış, ancak bu karar Aralık ayında Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınmıştı. SPAK, Balluku'nun dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanmasına izin verilmesi için parlamentodan özel izin talebinde bulunurken, Başbakan Rama bu yöndeki çağrılara olumlu cevap vermemişti.

Arnavutluk muhalefeti, daha önce Balluku'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin konunun gündeme alınması için parlamentoyu bloke etme eylemi de gerçekleştirmişti.

Rama liderliğindeki iktidar partisi Sosyalist Parti (PS), geçtiğimiz yıl üst üste 4'üncü kez iktidara gelmesinin ardından parlamentoda çoğunluğa sahip. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı