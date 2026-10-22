Arnavutluk'ta parlamentoda arbede çıktı, Sosyalist Parti 60 gün men talebinde bulundu

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Arnavutluk'ta parlamentoda milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama'nın istifası talebiyle devam eden hükümet karşıtı gösteriler ve şiddet olaylarıyla yükselen gerginlik, parlamentoya da yansıdı. Protestoların başlamasından bu yana bugün ilk genel kurul oturumunu yapan parlamentoda, muhalefetteki Demokrat Parti (PD) ve iktidardaki Sosyalist Parti (PS) milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Parlamentodaki gerginlik, muhalefetten bir milletvekilinin iktidar sıralarına giderek oylama kartlarını almaya çalışmasıyla başladı. Durum, diğer milletvekillerinin de olaya müdahil olmasıyla birlikte hızla kontrolden çıktı. Arbede Demokrat Partili Fidel Kreka ile Sosyalist Partili eski İçişleri Bakanı Ervin Hoxha arasında yaşanan kavgayla doruğa çıktı. Kreka'nın elinde tuttuğu bir cisimle Hoxha'ya vurduğu, ardından ittiği iddia edilirken, Hoxha'da bunlara karşılık verdi. Görüntülerde milletvekillerinin gerginliğin yaşandığı alanda toplandığı, birbirlerine hakaret ettikleri ve karşılıklı olarak birbirlerini engellemeye çalıştıkları görüldü. Birbirine giren milletvekillerini ayırmak için parlamentonun güvenlik görevlileri müdahale etti.

Parlamento Başkanı Niko Peleshi, oturum gündemini devam ettirmeye çalışsa da bu mümkün olmayınca oturum 1 saat süren gerginliğin ardından sona erdi. Olayların ardından iktidardaki PS parlamento grubu, aralarında Fidel Kreka'nın da yer aldığı bazı PD milletvekillerinin 60 gün boyunca parlamento oturumlarına katılmaktan men edilmesini talep etti. Başvuruda muhalefet milletvekilleri, parlamentonun normal işleyişini engellemek, kürsüyü kapatmak, oylama sürecini ihlal eden eylemlerde bulunmak, hakaret ve iktidar partili milletvekillerine su şişeleriyle vurmakla suçlandı.

Göstericiler Rama'nın çağrısına beton blokları devirerek cevap verdi

Arnavutluk'ta ülkeyi sarsan protestolar ve şiddet eylemleri, bugün 10. gününde devam ediyor. Başbakan Edi Rama'nın daha önce Başbakanlık önüne sandalyeler koyarak yaptığı diyalog çağrısını reddederek sandalyeleri deviren göstericiler, Rama'nın diyalog çağrısını bu kez sandalyelerin yerine yerleştirdiği beton blokları bir kez daha reddetti. Rama da sosyal medya hesabından, protestocuların üzerinde diyalog çağrısı yer alan beton oturma bloklarını devirdiği anları gösteren bir video paylaştı. Başbakanlık önündeki protestoya öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri de katılırken, Rama'nın istifasına yönelik talepler yinelendi.

Gösterilerde 320 kişi yaralandı

Arnavutluk Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre, 13 Ekim'den bu yana Tiran ve diğer şehirlerdeki gösterilerde 192 polis, 92 eylemci ve 36'sı da bölgeden geçmekte olanlar olmak üzere toplam 320 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı