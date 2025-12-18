Arnavutluk'ta milletvekilleri meşale yaktı, parlamento başkanına şişe fırlattı

Arnavutluk Parlamentosu'nda Başbakan Yardımcısı Belinda Belluku'nun yolsuzluk suçlamaları ile görevden uzaklaştırıldıktan sonra görevine iade edilmesi gerginliğe neden olurken, muhalefet partisi milletvekilleri, meşale yakarak, Parlamento Başkanı Niko Peleshi'ye su ve plastik şişe fırlattı.

Arnavutluk Parlamentosu'nda Başbakan Edi Rama'ya en yakın isimler arasında yer alan ve iktidarın en üst düzey isimlerinden olan Başbakan Yardımcısı Belinda Belluku'nun yolsuzluk suçlamaları ile görevden uzaklaştırıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi tarafından görevine iade edilmesi, iktidar ve muhalefet arasında gerginliğe neden oldu. Ana muhalefet partisi Demokrat Parti (PD) mensubu milletvekilleri, Özel Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Savcılığı'nın (SPAK) Balluku'nun dokunulmazlığının kaldırılması ve tutuklanabilmesi için Arnavutluk Parlamentosu'ndan özel izin talep etmesi sürecinin açık ve şeffaf yürütülmesini talep etti. Parlamentonun bu yılki son genel kurul oturumu olması nedeniyle Belluku dosyasının bugün parlamento gündemine alınmasında ısrar eden muhalif milletvekilleri, ön sıraları ve kürsüyü işgal etti. Muhalif milletvekillerinden Belind Kelliçi de oturumun başında meşale yaktı. Bazı milletvekillerinin Parlamento Başkanı Niko Peleshi'ye su ve plastik şişe fırlattıkları görüldü.

Oturum boyunca muhalif milletvekillerini uyaran Peleshi, genel kurula ara vermek zorunda kaldı. Çıkan olaylara güvenlik görevlileri müdahale etti. - TİRAN