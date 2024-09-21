Arnavutköy'deki Kereste Atölyesinde Yangın: 1 Ölü

Arnavutköy'deki kereste atölyesinde yangın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Arnavutköy'deki kereste yangın meydana geldi. Yangında atölye yanındaki barakada kalan yabancı uyruklu bir şahıs hayatını kaybetti.

Yangın saat 04.30 sıralarında Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi, Hacımaşlı Caddesi'nde yer alan bir kereste atölyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu atölyede kalan birkaç kişi yangını fark edip içeriden çıkmaya çalıştı. O sırada atölyesinin yan tarafındaki bankta kalan 17 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed C. (17), alevlerin arasında kaldı ve yanarak can verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatin sonunda kontrol altına alınan yangına soğutma çalışmaları yapıldı. Muhammed C'nin olay yerinde hayatını kaybetmesi sonrası bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri alanda incelemelerde bulundu. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.