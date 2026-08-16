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Arnavutköy'de ata şiddet anları kamerada

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İstanbul Arnavutköy’de bir şahsın dakikalar boyunca ata vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de bir şahsın dakikalar boyunca ata vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Atın inleme seslerini duyan vatandaşlar duruma tepki göstererek müdahale ederken, şahıs atla birlikte bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, yanında bulunan ata dakikalar boyunca vurmaya başladı. Şiddete maruz kalan atın çıkardığı inleme sesleri çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Sesleri duyarak bölgeye gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şahsa tepki göstererek ata vurmasını engellemek için müdahale etti.

Atın inleme sesleri yürek burktu

Vatandaşların müdahalesinin ardından ata yönelik şiddet sona ererken, şahıs atla birlikte bölgeden uzaklaştı. Yaşananların ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şahsın kimliğinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şahsın ata defalarca vurduğu, hayvanın inlediği ve sesleri duyan vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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