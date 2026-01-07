Haberler

Arnavutköy'de yol verme tartışması kamerada: Kırmızı ışıkta aynayı kırdı

Arnavutköy'de yol verme tartışması kamerada: Kırmızı ışıkta aynayı kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de trafik nedeniyle çıkan tartışma motosiklet sürücüsünün otomobilin yan aynasını kırmasıyla sonuçlandı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma tehlikeli anlara sahne oldu. Motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin yan aynasını kırarak olay yerinden uzaklaştığı anlar araç kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Hadımköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Büyüyen olayda kırmızı ışıkta duran otomobile yaklaşan motosiklet sürücüsü aynaya sert bir şekilde vurdu. Ayna kırılırken, motosiklet sürücüsü ışık ihlali yaparak yoluna devam etti.

Yaşanan öfke anları araç kamerasına yansırken, görüntülerde motosikletlinin aynayı kırdığı ve hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Olayın ardından otomobil sürücüsünün durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan'dan bomba itiraf! Yüzündeki değişimin sebebi bakın neymiş
WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu