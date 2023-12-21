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Arnavutköy'de yol çöktü

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Arnavutköy Terkos Mahallesi'nde bulunan Terkos - Karaburun Caddesi'nde çökme meydana geldi. Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı.

Arnavutköy'de yol çöktü

İSTANBUL - Arnavutköy 'de bulunan Terkos-Karaburun Caddesi'nde çökme meydana geldi. Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı.

Arnavutköy Terkos Mahallesi'nde bulunan Terkos - Karaburun Caddesi'nde çökme oldu. Çökme esnasında yoldan herhangi bir aracın geçmemiş olması, olası bir faciayı önledi. Yol trafiğe tamamen kapatılarak çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Terkos Yerel Haberler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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