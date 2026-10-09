Arnavutköy'de yanan hafriyat kamyonuna beton mikserinden suyla müdahale edildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan hafriyat kamyonu kısa sürede alev topuna döndü. Yanan kamyona, yoldan geçen bir beton mikserinden sağlanan suyla müdahale edildi. Kamyonun alevler içinde kaldığı ve yangına müdahale edildiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir hafriyat kamyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyondan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Hafriyat kamyonu adeta alev topuna dönerken, yoldan geçen bir beton mikseri yangına müdahale için kullanıldı. Mikserden sağlanan suyla alevlere müdahale edildi.

Yanan kamyona beton mikserinden suyla müdahale edildi

Alevlerin kamyonu sardığı sırada yoldan geçen beton mikserinden sağlanan su, yangının söndürülmesi için kullanıldı. Hafriyat kamyonunun alevler içinde kaldığı ve beton mikserinden alınan suyla müdahale edildiği anlar dikkat çekti.

Alev alev yanan kamyon kameraya yansıdı

Öte yandan yangın anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hafriyat kamyonundan yükselen alevlerin aracı sardığı ve yangına suyla müdahale edildiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı