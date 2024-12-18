Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

Arnavutköy'de Tankerin Çarpması Sonucu 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de Tankerin Çarpması Sonucu 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'da pazar alışverişi sonrası evine dönen 77 yaşındaki Nevzat Özcan, yolun karşısına geçerken bir tankerin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, pazar yerinin yakınında meydana geldi ve bölgede öğrenci yoğunluğu nedeniyle yaşanan kazada sağlık ekipleri, Özcan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Arnavutköy'de pazar alışverişi yaptıktan sonra evine doğru yola koyulan 77 yaşındaki adam, yolun karşısına geçmek istediği esnada tankerin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde gerçekleşti. Recep Baz yönetiminde ki 41 AHA 723 plakalı tanker cadde üzerinde seyir halinde olduğu esnada, mahallede bulunan pazar yerinden çıkarak evine doğru yürürken yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Nevzat Özcan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan, tankerin altında kalarak sürüklendi. ihbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kazaya karışan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından 77 yaşındaki Nevzat Özcan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Öte yandan, kaza, bölgede bulunan bir okulun çıkış saatine denk geldi. Bölgede öğrenci yoğunluğu da yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
img

Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
img

Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Günler sonra ortaya çıktı: Beşiktaş soyunma odasında 'Yok artık' dedirten olay
Günler sonra ortaya çıktı! Soyunma odasında "Yok artık" dedirten olay
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Erdoğan dikkat çeken Suriye mesajı: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Suriye için sarf ettiği cümle alkış tufanı kopardı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Arhan Kayar neden öldü? Mimar Arhan Kayar kimdir? Menemenspor Ankaragücü CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Menemenspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Sandık Kokusu 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 40. bölüm fragman izleme linki var mı? Çarşamba günü hangi diziler var? 18 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sandık Kokusu CANLI izle! 18 Aralık Show TV Sandık Kokusu 39. bölüm CANLI izleme linki Sahipsizler 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 18-19 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Yüreğir, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Bayrampaşa, Fatih, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.