Arnavutköy'de sünger fabrikasında yangın

İstanbul Arnavutköy'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın, yanındaki başka bir fabrikaya da sıçradı. Alev alev yanan fabrika, dron ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan sünger fabrikasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı kapladı. Alevler fabrikanın yanındaki başka bir fabrikaya da sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alev alev yanan fabrika havadan dron ile görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı