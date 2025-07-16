Arnavutköy'de Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Arnavutköy'de Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı
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Arnavutköy Sultangazi Yolu'nda bir aracın motor kısmında çıkan duman sonrası, sürücü aracı kenara çekerek indi. Yangın tüpüyle alevlere müdahale eden vatandaşlar olayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Arnavutköy'de seyir halindeki araç alev alev yandı.

Arnavutköy Sultangazi Yolu Fenertepe mevkiinde seyreden aracın motor kısmında bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü aracı kenara çekerek indi. Büyüyen alevlere vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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