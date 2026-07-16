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Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

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Arnavutköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi Membaa Kavşağı mevkiinde, seyir halindeki bir otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken, yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı kapladı. Çevredeki sürücüler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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