Arnavutköy'de servis minibüsü alev topuna döndü

Servis minibüsü alev topuna döndü, o anlar kamerada

Arnavutköy'de servis minibüsü alev aldı

İSTANBUL - Hadımköy'de seyir halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle alev topuna döndü. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde Hadımköy - Arnavutköy Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen minibüsten dökülen yağ ve yakıt yolda yanmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürmeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken servis minibüsü hurda yığınına döndü. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.