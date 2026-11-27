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İstanbul Arnavutköy'de trafik kazasına karışan otomobilde bulunan 4 kişi, sürücünün taksiyle olay yerinden ayrıldığını söyleyerek polis ekiplerini yanıltmaya çalıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, gerçek sürücünün olay yerindeki şahıslardan biri olduğunu tespit etti. Cezai işlem uygulanmak istenmesi üzerine polise mukavemet gösteren şahıslarla ekipler arasında arbede yaşandı. Olayla ilgili 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, yaşanan arbede ve gözaltı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 25 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobilin kazaya karışması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili işlem yapmak isteyen polis ekiplerine, araçta bulunan şahıslar tarafından sürücünün başka bir kişi olduğu ve taksiyle olay yerinden ayrıldığı söylendi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis gerçek sürücüyü tespit etti

Şahısların beyanları üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaza sırasında otomobili kullanan kişinin olay yerinde bulunan 4 şahıstan biri olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin gerçek sürücüyü belirleyerek cezai işlem uygulamak istemesi üzerine şahıslar polise mukavemet gösterdi. Ekiplerin görevlerini yapmalarına engel olmaya çalışan şahıslarla polisler arasında arbede yaşandı.

Bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi, şahıslar tutuklandı

Yaşanan arbede üzerine polis ekiplerinin destek talebinde bulunmasıyla bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, mukavemet gösteren şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgili yürütülen adli süreç kapsamında C.E., E.B. ve U.E., görevli memura mukavemet nedeniyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K.E. ise serbest bırakıldı.

Polise mukavemet ve gözaltı anları kamerada

Öte yandan trafik kazasının ardından polis ekipleri ile şahıslar arasında yaşanan arbede, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahıslarla polis ekipleri arasında yaşanan itiş kakış ve şahısların gözaltına alındığı anlar yer aldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla bölgeden çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı