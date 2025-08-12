Arnavutköy'de Park Halindeki Otomobildeki Yavru Kedi Kurtarıldı

Arnavutköy'de Park Halindeki Otomobildeki Yavru Kedi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gurbetçi ailenin yolculuğu, kedi nedeniyle planlandığından geç başladı.

İstanbul Arnavutköy'de park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yola çıkacak olan gurbetçi aile araca sıkışan kedi nedeniyle yolculuğa planladıklarından geç başladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi'nde araçtan gelen miyavlama seslerini duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye, aracın alt ve motor bölümünde yaptığı kontrollerin ardından ekipman kullanarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedi, çevredekilerin gözetiminde güvenli alana alınırken, olay yerinde toplanan gurbetçiler ekiplere teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi

Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı, Uçum'dan yanıt gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel harekatın el bombalarını ve mermilerini sattılar! 41 yıla kadar hapisleri isteniyor

Özel harekatın el bombalarını ve mermilerini sattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.