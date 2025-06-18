Arnavutköy'de Park Halindeki Araçta Çıkan Yangın Kısa Sürede Büyüdü

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Arnavutköy'de bir oto tamirhanesinin önünde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, iş yerine ve çevredeki diğer araçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Arnavutköy'de bir oto tamirhanesinin önünde park halindeki araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerine ve çevredeki diğer araçlara sıçradı. Alevler, ekiplerin yoğun çabası sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto tamirhanesinin önünde park halindeki bir hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek önce tüm aracı sardı, ardından yanındaki başka bir araca ve tamirhaneye sıçradı. Kısa sürede hem araçlar hem de iş yeri alevler içinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ise yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ve iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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