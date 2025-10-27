Haberler

Arnavutköy'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Arnavutköy'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, kavşakta dönüş yaparken karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklet üzerindeki iki kişi yere savrularak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki iki kişi savrularak yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Arnavutköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, kavşakta dönüş yapmak isterken karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişi savrularak yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yere düşen iki kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin otomobile çarptığı, iki kişinin yola savrularak yere düştüğü anlar yer aldı. - İSTANBUL

