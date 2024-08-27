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Arnavutköy'de Otomobil ile Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı

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Arnavutköy'de hatalı sollama yapan bir otomobil karşı şeritten gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yoldan çıkarak çayırlık alana uçtu. Araçta bulunan 2 kişi ve kamyonet sürücüsü araçlarında sıkışarak yaralandı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de hatalı sollama yapan bir otomobil karşı şeritten gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yoldan çıkarak çayırlık alana uçtu. Araçta bulunan 2 kişi ve kamyonet sürücüsü araçlarında sıkışarak yaralandı.

Kaza, dün saat 16.35 sıralarında Arnavutköy Çilingir Mahallesi'nde gerçekleşti. Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde seyir halinde olan İ.K. yönetimindeki 34 VS 7818 plakalı otomobil, gidiş - geliş şeklinde olan yolda önündeki aracı hatalı şekilde sollamak için manevra yaptığı esnada E.K. yönetiminde olan 34 NJN 29 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet yol kenarındaki çayırlık alana savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arnavutköy Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarmaları yol ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araçlarda sıkışanları çıkartmak için çalışma yaptı. Kurtarma çalışmalarının ardından otomobilde bulunan 2 kişi ve kamyonette bulunan 1 kişi sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Caddede yoğun trafik oluşturan kaza ile ilgili jandarma ekipleri çalışma yaptı.

Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza sonrasında şahısların araçlarında sıkıştığı anlar ve itfaiye ekiplerinin yaralıları kurtarmaya yönelik yaptığı çalışmalar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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