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Arnavutköy'de Karaa Oturan Balıkçı Teknesi Kurtarıldı

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İstanbul Arnavutköy'de kötü hava koşulları nedeniyle karaya oturan bir balıkçı teknesi, başka bir tekne tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de balıkçı teknesi karaya oturdu

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de kötü hava koşulları yüzünden karaya oturan balıkçı teknesi başka bir tekne tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde kıyı şeridinde seyir halinde olan bir balıkçı teknesi kötü hava koşulları nedeniyle karaya oturdu. Karaya oturan tekne başka bir balıkçı teknesinin müdahalesiyle limana çekildi. Teknenin kurtarılma anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy'de Karaa Oturan Balıkçı Teknesi Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa
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