Arnavutköy'de Kadına Şiddet Olayı Kamerada

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Arnavutköy'de Kadına Şiddet Olayı Kamerada
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir erkek, sokak ortasında yanındaki kadına şiddet uyguladı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşların müdahale etmemesi dikkat çekti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında darp edildi

İSTANBUL - Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde bir erkek, sokak ortasında yanındaki kadına şiddet uyguladı. Kadının darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.

Olay bugün akşam saatlerinde Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir erkek sokak ortasında yanındaki kadına bağırmaya başladı. Kısa sürede sözlü tartışma yerini fiziksel şiddete bıraktı. Saldırgan yanındaki kadını darp etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, olay anında çevrede bulunan vatandaşların müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı ve görüntülerde yer alan şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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