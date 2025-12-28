Haberler

Arnavutköy'de kaçak döküm isyanı: "Her gece döküyorlar, doğa çöplüğe döndü"

Arnavutköy'de kaçak döküm isyanı: 'Her gece döküyorlar, doğa çöplüğe döndü'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çayırlık alanlara gelen kamyonetlerle yapılan kaçak döküm, bölge sakinlerini tedirgin ediyor. Sedat Bingöl, her gece yaşanan bu durumu şikayet etmelerine rağmen önleyemediklerini belirtti ve yetkililerden müdahale beklediklerini dile getirdi.

Arnavutköy'de, çayırlık alanların kenarına kamyonetle gelen kişiler kaçak döküm yaparak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yıllardır bölgede hayvancılıkla uğraşan ve yaşanan olaya ilişkin konuşan Sedat Bingöl, "Her gece kamyonetlerle gelip buraya kaçak döküm yapıyorlar. Biz şikayet ediyoruz ama baş edemiyoruz. Sonra da bu atıkları ateşe veriyorlar. Daha önce çıkan yangında burası neredeyse yanıyordu. Hem çevre kirleniyor hem hayvanlarımız tehlikede" dedi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan İmrahor Mahallesi'ndeki çayırlık alanlar, kaçak döküm yapan şahısların radarına takılmış durumda. Özellikle gece saatlerinde bölgeye gelen şahıslar doğayı adeta katlederek bölgeden uzaklaşıyor. Araziye kaçak döküm yapılan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken mahalle sakinleri ise yaşanan durumdan şikayetçi.

"Biz şikayet ediyoruz ama baş edemiyoruz"

Yıllardır bölgede hayvancılıkla uğraşan Sedat Bingöl, "Ben yaklaşık 17 yıldır burada hayvancılık yapıyorum. Her gece kamyonetlerle gelip buraya kaçak döküm yapıyorlar. Biz şikayet ediyoruz ama baş edemiyoruz. Zabıta geliyor, bize uyarı yapıyor ama döküm yapanlar geceleri gelip gidiyor. Sonra da bu atıkları ateşe veriyorlar. Daha önce çıkan yangında burası neredeyse yanıyordu. Hem çevre kirleniyor hem hayvanlarımız tehlikede. Yetkililerden bir an önce bu duruma müdahale etmelerini istiyoruz" dedi.

Bölge halkı, özellikle dere kenarlarına yapılan bu kaçak dökümler yüzünden doğanın tahrip olduğunu, çayırlık alanların ve otlakların çöplüğe dönüştüğünü dile getirdi.

Öte yandan, polis ve zabıta ekiplerinin görüntüler üzerine olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

2016 Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yaşındaki Adem Yeşilyurt yeteneğiyle Avrupa'nın transfer gözdesi oldu

Henüz 18 yaşında! Bu çocuğu Türkiye'de tutmak imkansız
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor
Dünyada vakalar azalıyor, Türkiye'de ise HIV artıyor

Dünya genelinde vakalar azalırken Türkiye'deki tablo korkuttu
18 yaşındaki Adem Yeşilyurt yeteneğiyle Avrupa'nın transfer gözdesi oldu

Henüz 18 yaşında! Bu çocuğu Türkiye'de tutmak imkansız
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Fazıl Say konserinde korku dolu anlar! Solist aniden yere yığıldı

Fazıl Say konserinde korku dolu anlar! Solist aniden yere yığıldı