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Arnavutköy'de iş yeri sahibini tehdit edip iş yeri aracını yakan 2 şüpheli yakalandı

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Arnavutköy'de kendilerini suç örgütü mensubu diye tanıtıp iş yeri sahibini tehdit eden ve iş yeri aracını yakan 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, tehdit ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diyerek tehdit eden ve iş yerine ait aracı ateşe veren 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde 18 Ağustos 2026 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi kendilerini suç örgütü mensubu olarak tanıtan şahıslar tarafından telefonla aranarak para talep edilmesi ve tehdit edilmesi üzerine polise başvurdu. Aynı gün iş yerine ait bir araç da ateşe verilerek yakıldı. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin B.Y. (15) ve M.Ş. (18) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından 20 Eylül tarihinde düzenlenen çalışma kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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