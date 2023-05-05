Arnavutköy'de iş adamını öldüren saldırgan yakalandı

Arnavutköy'de fabrika sahibini işyerinde silahla vurarak öldüren saldırgan yakalandı.

Akşam saatlerinde Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Erciyes Sokak'ta bulunan bir fabrikada gerçekleşen olayda iddiaya göre 60 yaşındaki iş adamı Mehmet Şen ofisine gelen bir kişi ile bir müddet konuştuktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda yaralanan Şen, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan saldırganını yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheli Kadir A. gece saatlerinde Sarıyer'de arkadaşının evinde Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Kadir A. ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL