Arnavutköy'de hurdalık alevlere teslim oldu: Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi
Arnavutköy'de bir hurda deposunda çıkan yangın kısa sürede iş yerini sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangınla müdahale devam ediyor.
Arnavutköy'de hurda deposu olarak kullanılan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yeri alevlere teslim olurken, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde hurda deposu olarak kullanılan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alev alev yanan hurdalığa müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı