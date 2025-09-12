Arnavutköy'de Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir dükkana müşteri gibi gelen hırsız, iş yeri sahibinin dalgınlığını fırsat bilerek dolaptan aldığı içeceği eşofmanının içine gizleyip çaldı. Şüpheli daha sonra iş yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy'deki bir iş yerinde 10 Eylül Çarşamba günü meydana geldi. İşyeri sahibinin kasada hesap yapmakla meşgul olmasını fırsat bilen kimliği belirsiz kişi, dolaptan aldığı içeceği gizlice eşofmanının içine koydu. Ardından hiçbir şey olmamış gibi davranarak iş yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin iş yerine giriş yaptığı, dolaba yönelerek içeceği eşofmanına koyduğu ve ardından iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı. - İSTANBUL