Arnavutköy'de Hırsız, Kebapçıdan Domates Kasasını Çaldı

Arnavutköy'de geçtiğimiz aylarda küçük bir araçla gelerek 15 karpuz çalan hırsız, bu kez bir kebapçının önündeki domates kasasını çaldı. İçinde yaklaşık 15 kilo domates bulunan kasayı alıp aracına yükleyen şüphelinin rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy'de bir kebapçının önünde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kebapçıya mal tedariğinde bulunan manav, sebze ve meyveleri gece saatlerinde dükkan önüne bıraktı. Sabah dükkanına gelen kebapçı, manavın bıraktığı domates kasasının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen işletme sahibi Ahmet Belli, kırmızı bir aracın gelip kasayı alarak uzaklaştığını gördü. İçinde yaklaşık 15 kilo domates bulunan kasayı alıp aracına yükleyen şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken olay sonrası polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"Bir domatesin, bir dürümün parasında değilim"

Olayla ilgili konuşan kebapçı Ahmet Belli, "Manavlar gece bırakıyor sebzeleri, sabah geldiğimizde domates yoktu. Kameraya baktık, kırmızı bir araba yanaşıyor, içinden bir adam iniyor, etrafı kolaçan ediyor, sonra gelip kasayı alıyor. Gayet rahat bir şekilde araca yükleyip gidiyor. Daha önce de bir dürüm olayımız olmuştu, yiyip parayı ödemeden kaçanlar vardı. Bir domatesin, bir dürümün parasında değiliz ama bunları gündeme getirmezsek devamı gelir. Bir kasada 15 kilo domates vardı. İhtiyacı olsa gelip istese zaten verirdik. Biz yardım ediyoruz insanlara. Keşke isteyip alsaydı. Ama bu kadar profesyonelce gelip alması gerçekten şaşırtıcı" dedi. - İSTANBUL