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Hafriyat kamyonu VIP servis minibüsüne çarpıp devrildi

Hafriyat kamyonu VIP servis minibüsüne çarpıp devrildi
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Arnavutköy'de kum yüklü hafriyat kamyonu, park halindeki VIP servis minibüsüne arkadan çarptı. Kamyon yan yatarken, minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Kazada yaralanan olmadı.

Arnavutköy'de park halindeki VIP servis minibüsüne çarpan kum yüklü hafriyat kamyonu yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, servis minibüsünün boş olması olası bir faciayı önledi.

Kaza, İstanbul Havalimanı çıkışı Çatalca istikameti Tayakadın yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum yüklü 34 EJE 141 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde yol kenarında park halindeki 34 NLP 458 plakalı VIP taşımacılık yapan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon yan yatarken, kasasındaki kumlar otoyola savruldu.

Kazada VIP servis minibüsünün arka kısmında maddi hasar meydana gelirken, servis aracında yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, yola saçılan kumun temizlenmesi ve devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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