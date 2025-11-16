Haberler

Arnavutköy'de Gürültü Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de iki komşu grup arasında 'gürültü' yüzünden çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Taraflar sopa, tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Olayda çok sayıda kişi yer aldı ve polis soruşturma başlattı.

Arnavutköy'de "gürültü" nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada taraflar sopa, tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Gülcan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu grup arasında "ses yaptın" tartışması yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sopalarla, tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, çok sayıda kişinin birbirine vurduğu, çevredekilerin bağırarak tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
