Arnavutköy'de Fabrikanın Bahçesindeki Plastik Ürünler Yandı

Arnavutköy'de bir fabrikanın bahçesinde yer alan plastik ürünler alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan bir fabrikanın bahçesinde yer alan plastik ürünler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin fabrikaya sirayet etme ihtimaline karşı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.