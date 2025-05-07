Arnavutköy'de Fabrikanın Bahçesindeki Plastik Ürünler Yandı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde meydana gelen yangında, plastik ürünler alevlere teslim oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının fabrikanın diğer alanlarına sıçramasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Arnavutköy'de bir fabrikanın bahçesinde yer alan plastik ürünler alevlere teslim oldu
İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan bir fabrikanın bahçesinde yer alan plastik ürünler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin fabrikaya sirayet etme ihtimaline karşı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa