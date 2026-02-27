Arnavutköy'de elektrikli testereyle bir kişiyi yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Arnavutköy'de bir çiftlik evinde tartıştığı kişiye elektrikli testereyle saldıran şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda. İddiaya göre, Murat Duyal (56) ile yanında çalışan Ayhan Işık arasında aşırı alkolün de etkisiyle tartışma çıkmış, çıkan kavgada Murat Duyal'ın çiftlik evindeki elektrikli testereyi çalıştırarak Ayhan Işık'ın boyun kısmına doğru saldırdığı öne sürülmüş ve saldırı sonucu boynunda derin kesikler oluşan Işık, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheli Duyal ise olay yerinden ormanlık alana kaçmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin dron destekli çalışmasında şahıs, ormanlık alan içerisinde bulunduğu tespit edilmiş, düzenlenen operasyonla şüpheli, yakalanarak gözaltına alınmıştı. Işık'ın hastanedeki tedavisine devam edilirken, emniyetteki işlemleri biten şüpheli Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı