Haberler

Arnavutköy'de elektrikli testereli saldırı: Çiftlik evinde dehşet

Arnavutköy'de elektrikli testereli saldırı: Çiftlik evinde dehşet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir çiftlik evinde tartışma sonucu elektrikli testereyle saldırıya uğrayan Ayhan Işık, boynundan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Murat Duyal ise kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arnavutköy'de bir çiftlik evinde iddiaya göre tartıştığı kişiye elektrikli testereyle saldıran şüpheli kaçtı. Boynundan ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Duyal ile yanında çalışan Ayhan Işık arasında aşırı alkolün de etkisiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada Murat Duyal'ın çiftlik evindeki elektrikli testereyi çalıştırarak Ayhan Işık'ın boyun kısmına doğru saldırdığı öne sürüldü. Saldırı sonucu Işık'ın boynunda derin kesik oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Işık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırganın yakalanması için polisin geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal

Anne ve 3 çocuğunu hayattan koparan yangınla ilgili akılalmaz ihmal