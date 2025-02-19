Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert sözleri var
Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu, bir ilçede okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asker Duası' şiirini yanlış okuyan Özel'e sert sözler

Özgür Özel'i bu görüntü üzerinden vurdu: 85 milyona rezil oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF'den derbi için gündem yaratacak hakem kararı

Arnavutköy'de Elektrik Kablolarında Patlama: Cadde Trafiğe Kapandı

Arnavutköy'de Elektrik Kablolarında Patlama: Cadde Trafiğe Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy, Boğzaköy İstiklal Mahallesi Maltepe Caddesi'nde yeraltındaki elektrik kablolarında meydana gelen patlama nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de yeraltındaki elektrik kablolarında patlama gerçekleşti. Cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Arnavutköy, Boğzaköy İstiklal Mahallesi Maltepe Caddesi'nde yolda bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapattı. Yapılan incelemeler patlamanın yeraltındaki elektrik kablolarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Çalışmaların bitiminde cadde tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Arda'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız
img

TFF'den derbi için gündem yaratacak karar
img

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert sözleri var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan hastane müdürü: Her şeyi anlatacağım, HTS kayıtları var

Hastane müdürü HTS kayıtlarını istedi: Bakan ile konuştu
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.