Arnavutköy'de düğün konvoyunda yolu kesip drift attı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düğün konvoyu yapan bir grup, diğer araçların geçişine izin vermeyecek şekilde yolu keserek drift yaptı. Bir otomobil sürücüsünün, saniyelerce kendi etrafında dönerek drift attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy'de bulunan Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu nedeniyle peş peşe araçlar sıralandı. Araçlar kavşakta, diğer araçların geçmesini engelleyerek durdu ve drift attı. Bir otomobil sürücüsünün, saniyelerce kendi etrafında dönerek drift attığı anlar başka bir araç içerisinde bulunan vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, drift atan otomobil sürücüsünün diğer araçlara çarpmak üzereyken durduğu görüldü.