Arnavutköy'de denizde patlamamış havan mermisi bulundu

Mermi ekiplerin incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki sahilde yüzen vatandaşlar denizde patlamamış havan mermisi buldu. Kıyıya çıkartılan havan mermisi jandarma ekipleri tarafından incelendikten sonra olay yerinden kaldırılarak muhafaza altına alındı.

Arnavutköy Yeniköy Sahili'nde öğle saatlerinde denizde yüzen vatandaşlar patlamamış bir havan mermisi buldu. Çevredekiler tarafından sahile çıkartılan havan mermisi, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemeleri esnasında havan mermisinin bulunduğu sahili ve çevresini vatandaşların girişine kapatarak güvenlik önlemi aldı. İlk incelemeleri olay yerinde tamamlanan havan mermisi daha sonra jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak kaldırıldı. Ekiplerin havan mermisinin bulunduğu alan ve çevresini bir müddet girişe kapatmaya devam edeceği öğrenildi.